МИД РФ: попытки Киева отгородиться "новой Берлинской стеной" весьма прискорбны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Попытки Киева отгородиться "новой Берлинской стеной" весьма прискорбны и будут препятствовать культурным связям между россиянами и украинцами. Об этом заявили во вторник в МИД РФ в связи с планами Киева по изменению правил въезда граждан России на Украину.

"Во все времена культура и связи между людьми оставались мостами для налаживания отношений как на уровне государств, так и гражданского общества. Попытки Украины отгородиться "новой Берлинской стеной" весьма прискорбны", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ также подчеркнули, что в Москве будут "внимательно следить", насколько украинские "новшества" "будут соответствовать положениям действующего двустороннего соглашения о порядке безвизовых поездок граждан России и Украины от 16 января 1997 года".

Как напомнили в министерстве, 10 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил ввести новый порядок пересечения границы Украины для иностранных граждан - по биометрическим паспортам. "При этом для граждан России якобы предусматривается особый режим въезда и пребывания в стране, - указали в МИД РФ. - В частности, речь идет о некоей электронной системе предварительной регистрации и предоставлении в МИД Украины дополнительных сведений о гражданине России, целях его поездки и планируемых перемещениях по территории Украины. Все эти, дескать, новшества еще предстоит доработать и утвердить".

"Мы будем внимательно следить, насколько они будут соответствовать положениям действующего двустороннего соглашения о порядке безвизовых поездок граждан России и Украины от 16 января 1997 года", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД России отметили, что Киев продолжает "упорно гнуть порочную линию" на разрыв контактов для миллионов граждан двух стран. "Такая политика неудивительна, - говорится в комментарии. - Для нынешнего киевского режима наличие у украинцев многочисленных родственников, друзей и знакомых в России является, видимо, реальной угрозой. На борьбу с ней тратятся немалые средства - начиная от возведения "великой стены Яценюка" до запрета российских соцсетей".

"Судя по всему, на Украине готовы выстроить новый железный занавес лишь бы не допустить нормального человеческого и родственного общения жителей России и Украины, - обратили внимание в министерстве. - В этом контексте нельзя не упомянуть звучащие в Верховной раде бредовые призывы о запрете гастролей деятелей искусства как России на Украине, так и Украины в России".