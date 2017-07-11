Матвиенко: Россия готова объединять усилия с Индией в борьбе с международным терроризмом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия разделяет с Индией тревогу в связи с международным терроризмом и готова объединить усилия в борьбе с этим злом. Об этом сообщила во вторник спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем Народной палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан.

Матвиенко выразила соболезнования Махаджан в связи с терактом 10 июля в штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли семь человек.

"Хочу выразить дружескому народу Индии искреннее соболезнование в связи с происшедшим накануне террористическим нападением на автобус с паломниками, в результате которого есть жертвы. Хочу заверить, что Россия и Индия - мы вместе разделяем тревогу с таким вызовом, как международный терроризм, и готовы объединять усилия в борьбе с этим злом", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что визит Махаджан придаст новый импульс сотрудничества парламентов России и Индии. "Мы заинтересованы активизировать наше взаимодействие на парламентском треке", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что в Совете Федерации создана группа дружбы по взаимодействию с индийскими коллегами. В свою очередь, Сумитра Махаджан отметила, что подобная группа работает и в индийском парламенте.