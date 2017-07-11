Рябков: ситуация в диалоге РФ - США остается сложной

ТЕГЕРАН, 11 июля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Ситуация в отношениях РФ и США продолжает оставаться сложной, но встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге вселяет определенную надежду на изменение положения к лучшему.

Такое мнение высказал во вторник в интервью ТАСС находящийся с визитом в Тегеране заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Ситуация в нашем диалоге с США остается сложной. Конечно, встреча президентов России и США стала важнейшим событием, которое затмило многое из того, что происходило на саммите "двадцатки". Тем более что это был первый очный контакт. Но выправления наших двусторонних отношений нельзя ожидать буквально в течение нескольких дней или недель. Та пропасть, в которую столкнули эти отношения сторонники их разрушения при Обаме, и куда их до сих пор толкают не просто противники, а враги России в Конгрессе, настолько глубока, что выбираться из нее надо будет долго", - сказал он.

"Мы будем судить о политике американской администрации по ее действиям, а не по ее словам. Один из вопросов, это как пойдет реализация договоренностей, достигнутых президентом Путиным и президентом Трампом в Гамбурге. Это договоренности о зоне деэскалации в Сирии, о начале специализированного диалога в формате рабочей группы по вопросам безопасности информационно-коммуникационных технологий, о выработке рамок отношений Москвы и Вашингтона, где не было бы места вмешательству во внутренние дела, где главными принципами было бы взаимное уважение и равноправие", - отметил дипломат.

По его словам, пока нет уверенности, что США готовы эффективно и быстро двигаться в этом направлении. "Мы, со своей стороны, руководствуясь теми установками, которые сформулированы нашим политическим руководством, готовы сделать все для реализации этой цели. Потому что с этого надо начинать, без этого ничего не получится", - убежден Рябков.

"Когда мы убедимся, что вредное, наносное, отравленное - все то, что слоями накладывалось при Обаме на остов наших отношений, убрано, тогда можно будет понять, насколько мы в состоянии начать формулировать новые партнерские подходы. Пока об этом говорить преждевременно, и поведение нынешней американской администрации вызывает озабоченность. В частности, в таком вопросе как изъятие дипломатической собственности РФ", - отметил заместитель министра.

Как он указал, "новая администрация США, по сути, толкает нас к ответным шагам, к зеркальным мерам". "Мы не имеем сейчас никаких признаков того, что в этой сфере она готова подвести черту под политикой своих предшественников. Хотя по многим другим направлениям декларируется стремление отказаться от так называемого наследия Обамы. Но не в этом вопросе. Это тревожный признак. Не хотелось бы, чтобы он свидетельствовал о деструктивной преемственности в политике на российском направлении при администрации Трампа. Хотя встреча президентов в Гамбурге вселяет определенную надежду на то, что положение изменится к лучшему", - добавил Рябков.