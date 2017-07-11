Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков: соглашение по иранскому атому переживает сложный и ответственный момент

Политика
11 июля, 20:48 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Замминистра иностранных дел РФ сообщил, что провел в Тегеране "в рамках регулярного диалога" переговоры с заместителями главы МИД Ирана Аббасом Арагчи и Маджидом Тахт-Раванчи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕГЕРАН, 11 июля /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД - соглашение по иранской ядерной программе, реализация которого началась в январе 2016 года) переживает сейчас сложный и ответственный момент с точки зрения будущего этого документа. Такое мнение высказал в интервью ТАСС находящийся с визитом в Иране заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сверка часов

Он сообщил, что провел в Тегеране "в рамках регулярного диалога" переговоры с заместителями главы МИД ИРИ Аббасом Арагчи и Маджидом Тахт-Раванчи. "Мы проводили такого рода сверки часов и координационные встречи по ходу переговоров по СВПД, эта практика сохранилась уже после того, как соглашение вступило в действие. Сейчас довольно сложный и ответственный момент с точки зрения будущего СВПД, поэтому консультации были своевременными. Есть много самых разнообразных технических вопросов, которым мы уделили большое внимание" - сказал Рябков.

"Есть и политические темы, главная из которых, я не буду это скрывать, - будущее всего документа в свете обзора политики в отношении Ирана, который продолжается в США и идет вот уже несколько месяцев после прихода к власти администрации Трампа. Нет понимания, когда этот обзор закончится. Соответственно, нам с точки зрения партнерства в преломлении к СВПД, да и в преломлении к двусторонним отношениям между Москвой и Тегераном важно было углубленно обсудить все обстоятельства, связанные с нынешним моментом", - информировал замглавы МИД РФ.

Учитывая санкционное законодательство

По его словам, новое санкционное законодательство США не может не учитываться. "Оно направлено, прежде всего, на Иран, но включает и значительный "российский сегмент". Его последствия с точки зрения выполнения СВПД еще предстоит оценить. Хочу сказать, что шансы на принятие закона довольно высокие".

"Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что те силы, которые в Конгрессе США работают на разрушение всего разумного, на дальнейший подрыв отношений и с Ираном, и с Россией, весьма влиятельны и составляют внушительное большинство. В вопросе о том, что Россия должна оказаться под еще более жестким санкционным прессингом, в Конгрессе практически консенсус. Это не может не тревожить", - продолжил дипломат.

"Думаю, что европейские участники соглашения [с Ираном] тоже озабочены. Не буду за них высказываться, но по косвенным признакам происходящее в Конгрессе вызывает в Европе, как минимум, вопросы", - отметил Рябков.

"По-видимому, - продолжил он, - СВПД предстоит пройти через полосу определенных испытаний. Мы являемся сторонниками этого соглашения, с самого начала переговоров мы были настроены на результат, на позитив. И здесь нам важно не ошибиться и не подыграть вольно или невольно тем, кто хотел бы демонтажа договоренностей, обрушения нового здания взаимодействия и разумного подхода к иранской ядерной программе, которое удалось не без труда выстроить в последние годы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Иране Ситуация вокруг Ирана
Страны
Иран Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
2
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
3
Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
6
Siemens подал иск против "Технопромэкспорта" из-за поставки газовых турбин в Крым
7
Могерини: в ЕС ждали визита Лаврова не один год
Темы дня
Реклама