Рябков: соглашение по иранскому атому переживает сложный и ответственный момент

ТЕГЕРАН, 11 июля /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД - соглашение по иранской ядерной программе, реализация которого началась в январе 2016 года) переживает сейчас сложный и ответственный момент с точки зрения будущего этого документа. Такое мнение высказал в интервью ТАСС находящийся с визитом в Иране заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сверка часов

Он сообщил, что провел в Тегеране "в рамках регулярного диалога" переговоры с заместителями главы МИД ИРИ Аббасом Арагчи и Маджидом Тахт-Раванчи. "Мы проводили такого рода сверки часов и координационные встречи по ходу переговоров по СВПД, эта практика сохранилась уже после того, как соглашение вступило в действие. Сейчас довольно сложный и ответственный момент с точки зрения будущего СВПД, поэтому консультации были своевременными. Есть много самых разнообразных технических вопросов, которым мы уделили большое внимание" - сказал Рябков.

"Есть и политические темы, главная из которых, я не буду это скрывать, - будущее всего документа в свете обзора политики в отношении Ирана, который продолжается в США и идет вот уже несколько месяцев после прихода к власти администрации Трампа. Нет понимания, когда этот обзор закончится. Соответственно, нам с точки зрения партнерства в преломлении к СВПД, да и в преломлении к двусторонним отношениям между Москвой и Тегераном важно было углубленно обсудить все обстоятельства, связанные с нынешним моментом", - информировал замглавы МИД РФ.

Учитывая санкционное законодательство

По его словам, новое санкционное законодательство США не может не учитываться. "Оно направлено, прежде всего, на Иран, но включает и значительный "российский сегмент". Его последствия с точки зрения выполнения СВПД еще предстоит оценить. Хочу сказать, что шансы на принятие закона довольно высокие".

"Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что те силы, которые в Конгрессе США работают на разрушение всего разумного, на дальнейший подрыв отношений и с Ираном, и с Россией, весьма влиятельны и составляют внушительное большинство. В вопросе о том, что Россия должна оказаться под еще более жестким санкционным прессингом, в Конгрессе практически консенсус. Это не может не тревожить", - продолжил дипломат.

"Думаю, что европейские участники соглашения [с Ираном] тоже озабочены. Не буду за них высказываться, но по косвенным признакам происходящее в Конгрессе вызывает в Европе, как минимум, вопросы", - отметил Рябков.

"По-видимому, - продолжил он, - СВПД предстоит пройти через полосу определенных испытаний. Мы являемся сторонниками этого соглашения, с самого начала переговоров мы были настроены на результат, на позитив. И здесь нам важно не ошибиться и не подыграть вольно или невольно тем, кто хотел бы демонтажа договоренностей, обрушения нового здания взаимодействия и разумного подхода к иранской ядерной программе, которое удалось не без труда выстроить в последние годы".