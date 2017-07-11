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Лавров: РФ надеется, что отношения с ЕС вернутся в нормальное русло

Политика
11 июля, 21:05 дата обновления: 11 июля, 21:32 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Брюссель полностью разделяют мнение о необходимости регулярных двусторонних контактов

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини

© Александр Щербак/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Москва надеется, что ситуация в двусторонних отношениях с Брюсселем постепенно вернется в нормальное русло. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Я хотел бы поблагодарить Федерику Могерини за это встречу, - сказал министр. - Как только Федерика узнала, что я был приглашен посетить с двусторонним визитом Бельгию, она тут же попросила меня об этой встрече. Я с удовольствием согласился".

По его словам, Москва и Брюссель полностью разделяют идею о необходимости регулярных контактов. "Особенно в ситуации, когда наши коллеги из Европейского союза заморозили по известным причинам, хотя, как я считаю, абсолютно недальновидным, большинство диалоговых механизмов, которые существовали между РФ и Брюсселем", - отметил Лавров.

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"Но тем не менее связи сохраняются, - указал глава российского дипведомства. - Есть обоюдное понимание, что в любом случае мы соседи и нам нужно вопросы, которые возникают между нами, решать на основе обоюдного согласия". "Думаю, что постепенно ситуация вернется в нормальное русло, - подчеркнул Лавров. - Это отвечает коренным, очищенным от каких-то наслоений интересам и РФ, и стран Европейского союза".

Министр сообщил, что обсуждал с Могерини взаимодействие Москвы и Брюсселя на международной арене. "Мы понимаем стремление Евросоюза играть собственную роль в подходах к различным кризисам. Приветствуем такое желание и такой настрой наших коллег из Европейского союза, - отметил он. - По большинству международных проблем у нас есть обоюдный интерес обмениваться мнениями, вести диалог и стараться найти какие-то практические шаги, которые будут помогать урегулировать тот или иной кризис".

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС ряда должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

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Персоны
Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
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