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Лавров: РФ надеется, что США будут уважать свои обязательства по дипсобственности РФ

Политика
11 июля, 21:17 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 11, июля. /ТАСС

По словам главы российского МИД, если этого не произойдет, Москва примет ответные меры

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БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что США все-таки будут уважать свои международные обязательства по российской дипсобственности. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг изъятия Вашингтоном российской дипломатической собственности на территории США.

"Надеемся, что США, как страна, которая всегда выступала и выступает за верховенство права, будет уважать свои международные обязательства", - подчеркнул министр.

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"Если этого не произойдет, если мы увидим, что такой шаг не считают в Вашингтоне необходимым, тогда, конечно, мы примем ответные меры - это закон дипломатии, закон международной жизни, взаимность - это основа всех отношений", - отметил Лавров.

В конце декабря 2016 года администрация США ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был запрещен. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США прямо обвиняли Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи отмечала, что данные объекты всегда пользовались дипломатической неприкосновенностью, а значит их изъятие является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

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Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
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