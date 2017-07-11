Лавров: введенные против Сирии санкции усугубляют гуманитарный кризис в стране

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Экономические санкции, которые ввели Европейский союз и Соединенные Штаты Америки против Сирии, препятствуют преодолению гуманитарного кризиса в стране. Такое заявление сделал министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе.

"Мы знаем о том большом вкладе, который Евросоюз вносит в облегчение страданий сирийского народа, но, наверное, пришло время, мне кажется, оно уже давно пришло, посмотреть и на гуманитарные последствия тех санкций, которые ЕС и США ввели против САР, - сказал он.

"Санкции во многом препятствуют налаживанию производства предметов первой необходимости в САР, включая фармацевтическую промышленность, которая всегда в Сирии очень развита, - отметил Лавров. - Сейчас она пресыщена теми санкциями, теми запретами, которые наши западные коллеги ввели". Министр назвал сложившуюся ситуацию "ненормальной".

В мае этого года Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год. Эти ограничения - один из самых значительных санкционных пакетов, когда-либо вводившихся Евросоюзом. Они внедрялись поэтапно с 2012 года и на сегодня включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского Центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет- коммуникаций. Помимо этого 239 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС.