Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: введенные против Сирии санкции усугубляют гуманитарный кризис в стране

Политика
11 июля, 21:51 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 11, июля. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, санкции во многом препятствуют налаживанию производства предметов первой необходимости в Сирии, включая фармацевтическую промышленность, которая в стране очень развита

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Экономические санкции, которые ввели Европейский союз и Соединенные Штаты Америки против Сирии, препятствуют преодолению гуманитарного кризиса в стране. Такое заявление сделал министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе.

"Мы знаем о том большом вкладе, который Евросоюз вносит в облегчение страданий сирийского народа, но, наверное, пришло время, мне кажется, оно уже давно пришло, посмотреть и на гуманитарные последствия тех санкций, которые ЕС и США ввели против САР, - сказал он.

"Санкции во многом препятствуют налаживанию производства предметов первой необходимости в САР, включая фармацевтическую промышленность, которая всегда в Сирии очень развита, - отметил Лавров. - Сейчас она пресыщена теми санкциями, теми запретами, которые наши западные коллеги ввели". Министр назвал сложившуюся ситуацию "ненормальной".

В мае этого года Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год. Эти ограничения - один из самых значительных санкционных пакетов, когда-либо вводившихся Евросоюзом. Они внедрялись поэтапно с 2012 года и на сегодня включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского Центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет- коммуникаций. Помимо этого 239 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
2
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
3
Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России
4
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
5
Могерини: в ЕС ждали визита Лаврова не один год
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
Темы дня
Реклама