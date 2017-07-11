Лавров: введенные против Сирии санкции усугубляют гуманитарный кризис в стране

Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операцииАрмия и ОПК 11 июля, 23:09
Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрелаПолитика 11 июля, 22:50
Джоан Роулинг не планирует лично посещать детские дома в РоссииКультура 11 июля, 22:43
Politico: Трамп заявил, что восхищен открытостью своего сынаМеждународная панорама 11 июля, 22:22
Колобков: гендиректор WADA Ниггли позитивно оценил работу России в антидопинговой сфереСпорт 11 июля, 22:20
Гендиректор WADA Ниггли выступит на совещании министров спорта в КазаниСпорт 11 июля, 22:14
В Италии отреставрировали уникальную скрипку из российской коллекцииКультура 11 июля, 21:50
Эксперты: кибербезопасность РФ зависит от консолидации информационного сообществаПолитика 11 июля, 21:48
Россиянка Муллина победила в соревнованиях по прыжкам с шестом на турнире в ЛюцернеСпорт 11 июля, 21:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Экономические санкции, которые ввели Европейский союз и Соединенные Штаты Америки против Сирии, препятствуют преодолению гуманитарного кризиса в стране. Такое заявление сделал министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе.
"Мы знаем о том большом вкладе, который Евросоюз вносит в облегчение страданий сирийского народа, но, наверное, пришло время, мне кажется, оно уже давно пришло, посмотреть и на гуманитарные последствия тех санкций, которые ЕС и США ввели против САР, - сказал он.
"Санкции во многом препятствуют налаживанию производства предметов первой необходимости в САР, включая фармацевтическую промышленность, которая всегда в Сирии очень развита, - отметил Лавров. - Сейчас она пресыщена теми санкциями, теми запретами, которые наши западные коллеги ввели". Министр назвал сложившуюся ситуацию "ненормальной".
В мае этого года Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год. Эти ограничения - один из самых значительных санкционных пакетов, когда-либо вводившихся Евросоюзом. Они внедрялись поэтапно с 2012 года и на сегодня включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского Центробанка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет- коммуникаций. Помимо этого 239 физических и 67 юридических лиц в Сирии включены в черный список ЕС.