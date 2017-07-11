Рябков считает, что выход из ядерного соглашения не принесет пользы Ирану

ТЕГЕРАН, 11 июля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Выход из ядерного соглашения не принесет пользы Ирану. Такое мнение высказал в интервью ТАСС находящийся с визитом в Тегеране заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Думаю, что выход из соглашения не пошел бы Ирану на пользу. Это было бы понятной и объяснимой реакцией, но реакцией менее ответственной, чем та политика, которой придерживается нынешнее иранское руководство, - сказал дипломат. - Я понимаю тревогу иранских коллег по поводу того, что с точки зрения демонтажа санкций дела обстоят не лучшим образом. Более того, уже после прихода к власти новой администрации США трижды расширялись санкционные списки за счет иранских компаний и физлиц, а также компаний третьих стран, которые ведут вполне законное сотрудничество с иранской стороной".

"Эти действия [США], на наш взгляд, находятся в прямом противоречии с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД, соглашение по иранской ядерной программе]. Мы об этом говорили и будем говорить, в том числе на следующей неделе, когда в Вене соберется на очередное заседание совместная комиссия "шестерки" [международные посредники по урегулированию иранской ядерной проблемы] и Ирана. Мы понимаем, что все это вызывает не просто обеспокоенность, но реальную ситуацию выбора, перед которой оказывается Иран. Тем не менее, мы призывам иранскую сторону проявить ответственность и не сходить с избранного пути", - подчеркнул Рябков.

"СВПД работает, и отдача от него есть, - продолжил он. - В отсутствии СВПД ситуация была бы еще хуже, причем намного хуже. Но нам надо работать на позитив, и именно этого будем добиваться от администрации США. Рассчитываю, что наши совместные с Ираном усилия поддержат и китайские коллеги. Я надеюсь, европейские страны заинтересованы в выстраивании нормальных, долгосрочных, устойчивых отношений с Ираном и тоже займут более взвешенную позицию, чем деструктивные силы в Конгрессе США".

"Мы видим, что жесткость американских требований к Ирану в последнее время возросла, - сказал Рябков. - Но любое соглашение так или иначе содержит определенные зазоры, позволяющие каждой из сторон привносить свое толкование в ту или иную формулировку. Этим нельзя заниматься, исходя из установки на осложнение жизни другой стороны. Иначе само соглашение будет расшатываться и окажется под вопросом".

"Есть компромиссные пути решения технических проблем, которые стоят в повестке дня СВПД. Это довольно деликатная материя, которую должны обсуждать дипломаты и эксперты за закрытыми дверями. Но суть не в содержательной стороне этих вопросов, а в подходе: либо есть политическая воля к тому, чтобы их урегулировать и снять с повестки дня, либо будет обсуждаться один и тот же вопрос, вокруг которого нагнетается искусственная ситуация. Мы против этого и хотели бы заранее предостеречь наших американских коллег", - отметил замглавы МИД РФ.