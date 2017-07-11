Посольство РФ: статья о Басаева не соответствует уровню отношений между РФ и Турцией

СТАМБУЛ, 11 июля. /ТАСС /. Статья в турецкой газете Yeni Akit с восхвалением чеченского террориста Шамиля Басаева не соответствует уровню российско-турецких отношений. Об этом заявил во вторник и.о. пресс-секретаря посольства РФ в Анкаре Александр Лешуков.

"Статья в турецкой газете Yeni Akit, восхваляющая террориста, ответственного за гибель многих людей, вызывает сожаление, - подчеркнул Лешуков. - Огорчены очередной антироссийской публикацией, которая явно не соответствует высокому уровню российско-турецких отношений".

Кроме того, в посольстве отметили, что "антироссийский настрой редакционной политики данной газеты, которая является далеко не самой популярной в Турции, хорошо известен". "Считаем неприемлемым восхваление любых проявлений терроризма и членов террористических структур", - сказал Лешуков.

Ранее во вторник в проправительственной газете Yeni Akit была опубликована статья о террористе Шамиле Басаева. Издание о нем скорбит и вспоминает с милосердием.

Басаев совершил серию крупных терактов в России, среди которых захват школы в Беслане, нападение на Дубровке, атака в Буденновске, а также убийство президента Чечни Ахмата Кадырова. Террорист был уничтожен российскими спецслужбами в июле 2006 года.