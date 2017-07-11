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Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрела

Политика
11 июля, 22:50 UTC+3

Капитан Николай Афанасов выполнял задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск

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© Минобороны России/ТАСС, архив

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский военный советник погиб в Сирии, в провинции Хама, в результате внезапного минометного обстрела. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

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"В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник, капитан Николай Афанасов. Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск", - говорится в сообщении ведомства.

Капитан Афанасов посмертно представлен командованием к государственной награде, сказали в министерстве.

Сирийские правительственные войска ведут в Сирии борьбу с террористами организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) при поддержке ВКС России. В частности, 5 июля российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории РФ, нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГ на границе провинций Хама и Хомс. Были уничтожены три крупных склада с оружием и боеприпасами.

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