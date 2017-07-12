Глава МИД РФ обсудит с бельгийским коллегой отношения России с ЕС и НАТО

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду в Брюсселе переговоры с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, на которых обсудит вопросы двустороннего сотрудничества, отношения РФ с Евросоюзом и НАТО, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Предусмотрена также встреча главы российского дипведомства с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

"Главы внешнеполитических ведомств предполагают детально обсудить состояние и перспективы развития российско-бельгийского сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, в том числе в контексте борьбы с международным терроризмом, - сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - В ходе переговоров планируется сверить подходы по перспективам отношений России с Евросоюзом и НАТО, а также с ОБСЕ и Советом Европы".

Дидье Рейндерс посещал Москву в декабре 2014 года и в апреле 2015 года в качестве председателя Комитета министров Совета Европы. Кроме того, регулярно проводятся политконсультации на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран.

В МИД РФ отметили, что налажены также контакты между парламентами России и Бельгии. Так, в начале июня в рамках празднования 300-летия посещения Петром I бельгийских земель в Бельгии побывали депутаты Госдумы.

В следующем году Россия и Бельгия отметят 165-летие установления дипломатических отношений.

Показатели улучшаются

В дипведомстве отметили, что за последние два года взаимный товарооборот сократился почти на 40%, составив в 2016 году $8,01 млрд. Однако, хотя показатели еще далеки от докризисного уровня, с начала текущего года "наблюдается позитивная динамика, свидетельствующая о восстановлении взаимодействия в этой области". "По итогам января-апреля объем российско-бельгийского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,6% и составил $3,29 млрд", - указали в МИД.

При этом в министерстве подчеркнули, что важную роль в активизации экономических связей играет Смешанная комиссия по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Бельгийско-Люксембургским Экономическим Союзом, созданная в 1993 году.

"Не допустить существенного снижения интенсивности двусторонних экономических связей позволяет обмен делегациями между российскими и бельгийскими регионами", - обратили внимание в МИД, добавив, что хороший пример межрегионального сотрудничества демонстрируют Западная Фландрия и Ленинградская область.

Российская сторона особо отмечает активное сотрудничество двух стран в газовой отрасли. В дипведомстве напомнили, что между подконтрольной ПАО "Новатэк" сбытовой структурой "Ямалтрейд" и бельгийской компанией Fluxys было подписано соглашение об организации в порту Зеебрюгге транспортировки ямальского сжиженного природного газа в объеме до 8 млн тонн в год. В рамках договоренностей Fluxys строит в Зеебрюгге крупный газовый терминал.