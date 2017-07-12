Госдума намерена утвердить текст присяги при приеме в гражданство России

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду во втором, основном, чтении проект закона, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства РФ и упрощается процедура его получения для украинцев.
Основной повесткой второго чтения станут нормы о принесении присяги при вступлении в гражданство РФ. Соответствующая поправка была внесена лидерами всех парламентских фракций и главой профильного комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым по итогам работы специальной комиссии в Госдуме. Изменения предлагаются в статью 11 закона "О гражданстве РФ". Как пояснил Крашенинников, ими в закон вводится текст присяги и оговаривается обязательность ее принесения для лиц, желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста. "Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в тексте клятвы при приеме в гражданство.
Согласно поправкам, порядок принесения присяги будет устанавливаться президентом России. Отказ от нее влечет отмену решения о предоставления гражданства РФ.
Этим же законопроектом вводится упрощенный порядок для получения российского гражданства для украинцев. Поправками, в частности, оговаривается заявительный порядок без предоставления подтверждающей справки от компетентных национальных органов при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ. "Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления", - говорится в предлагаемой редакции второго чтения.
Законопроект также сохраняет концептуальные положения об отмене решений о предоставления гражданства России для осужденных террористическую и экстремистскую деятельность. "Законопроект устанавливает, что если целью получения гражданства была деятельность против конституционного строя РФ, и лицо нарушило обязанность соблюдать российской законодательство, совершив преступление террористической или экстремистской направленности, то это понимается как представление заведомо ложных сведений в отношении вышеупомянутой обязанности. Вступивший в силу приговор суда за указанные преступления будет являться основанием для отмены решения о предоставлении гражданства РФ", - сообщил Крашенинников.
По его словам, поправками ко второму чтению было уточнено, что ответственность за указанные преступления не будет распространяться на детей и супругов преступника, если они не являлись соучастниками. "То есть в их отношении отмена решения о приме в гражданство РФ применяться не будет", - отметил глава комитета.
Важным положением законопроекта является то, что ответственность последует не только за совершение преступления, но и за приготовление к преступлению или покушение на преступление. "Речь идет о следующих деяниях: совершение террористического акта, международного террористического акта, содействие террористической деятельности или публичные призывы в СМИ, сети интернет к ее осуществлению, организация и участие в террористическом сообществе, террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, захват заложников, угон воздушного, водного судна или поезда, сопряженные с террористической деятельностью, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем диверсия, организация деятельности экстремистской организации, сообщества, финансирование экстремистской деятельности", - перечислил глава комитета.
Достаточно обширный перечень преступлений, за совершение которых предполагается отмена решения о приеме в гражданство РФ, призван создать более широкое поле для действий "на опережение" со стороны правоохранительных органов в борьбе с террористическими угрозами, заключил Крашенинников.
Закон, в случае его принятия, должен вступить в силу с 1 сентября 2017 года.