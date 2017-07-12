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РФ даст оценку проекту резолюции СБ ООН по КНДР после его изучения

Политика
12 июля, 7:02 UTC+3 ООН ООН 12, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что США распространили среди пяти постоянных членов Совбеза текст резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание

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ООН, 12 июля. /ТАСС/. Россия обозначит свою позицию по отношению к американскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН об ужесточении санкций против КНДР только после того, как он будет официально представлен и внимательно изучен экспертами. Об этом заявили во вторник в постоянном представительстве РФ при всемирной организации.

"О своем отношении к этому проекту Россия сможет сказать только после его официального распространения в Совете Безопасности и глубокого экспертного изучения", - сказал пресс-секретарь постпредства Федор Стржижовский.

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© AP Photo/Vincent Yu

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10 июля агентство Associated Press (AP) сообщило, что США распространили среди пяти постоянных членов Совбеза текст резолюции об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной ракетное испытание. Каких-либо подробностей из документа AP, ссылающееся на неназванных дипломатов, не приводит. В постоянном представительстве США ТАСС в понедельник заявили, что не могут прокомментировать эту информацию.

4 июля Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ее технические характеристики соответствовали ракете средней дальности.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на прошлой неделе заявила, что американская сторона подготовит резолюцию СБ ООН об ужесточении санкций против КНДР. По словам дипломата, международное сообщество "может отрезать основные источники твердой валюты" КНДР, в том числе ввести новые ограничения на поставки нефти, "ужесточить воздушные и морские ограничения", а также ввести адресные санкции в отношении "высокопоставленных официальных лиц", которые имеют отношение к ракетно-ядерной программе Пхеньяна.

В пользу новых рестрикций также высказались Великобритания и Франция. В свою очередь Россия предостерегла против введения новых санкций. Как заявил 5 июля заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, санкции "загоняют в тупик" процесс политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг КНДР.

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Хейли, Никки
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Ракетные запуски в КНДР
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