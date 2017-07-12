Кандидата от "Молодой России" из-за возраста не допустили до выборов главы Карелии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Центризбирком Карелии отказал кандидату от партии "Молодая Россия" Марии Авишевой в участии в выборах главы республики из-за того, что она не проходит возрастной ценз. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В федеральном законе "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" есть норма, устанавливающая возрастной ценз 30 лет для кандидатов в главы регионов. В июне Памфилова уже поднимала эту тему на заседании ЦИК, заявив, что "одна из довольно заметных партий" провела в Москве съезд, на котором выдвинула в губернаторы одного из регионов кандидата в возрасте 28 лет. Как потом сообщал ТАСС, это касалось Партии роста и их кандидата в губернаторы Томской области.

"Центральной избирательной комиссией Карелии были рассмотрены документы на выдвижение кандидата на должность главы республики, поступившей от Авишевой Марии, выдвинутой региональным отделением партии "Молодая Россия". К сожалению, она еще не достигла [необходимого] возраста, потому что она моложе, чем положено по закону, комиссия была вынуждена отказать", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она заметила, что партиям "надо аккуратнее смотреть" при подборе кандидатов.