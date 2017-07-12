Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совфед освободил от должности главу комитета по обороне Виктора Озерова

Политика
12 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Спикер СФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что Озеров остается в парламенте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Озеров

Виктор Озеров

© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил от должности председателя комитета палаты по обороне и безопасности Виктора Озерова.

Сенатор на прошлой неделе написал заявление об уходе с поста главы комитета, который возглавлял с 2001 года. Исполняющим обязанности главы комитета назначен его первый зампред Евгений Серебренников.

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Озеров сделал очень много для укрепления обороноспособности России и социальной защиты военнослужащих. "Виктор Алексеевич никуда из Совета Федерации не уходит, он остается в нашей команде. Уверена, что он проработает еще долго, чтобы все планы, которые он хотел реализовать, были реализованы", - сказала сенатор.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что комитет СФ по обороне и безопасности может возглавить главком ВКС Виктор Бондарев. В то же время в конце июня Матвиенко заявила, что пока с инициативой делегировать Бондарева в СФ не обращался ни один регион.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Озеров, Виктор Алексеевич Матвиенко, Валентина Ивановна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат Весельницкая рассказала о единственном вопросе сына Трампа
2
Застреливший жену под Ростовом бывший полицейский признал свою вину
3
В Москве и области ожидаются гроза с градом
4
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
5
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
6
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
7
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама