Совфед освободил от должности главу комитета по обороне Виктора Озерова

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду освободил от должности председателя комитета палаты по обороне и безопасности Виктора Озерова.
Сенатор на прошлой неделе написал заявление об уходе с поста главы комитета, который возглавлял с 2001 года. Исполняющим обязанности главы комитета назначен его первый зампред Евгений Серебренников.
Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Озеров сделал очень много для укрепления обороноспособности России и социальной защиты военнослужащих. "Виктор Алексеевич никуда из Совета Федерации не уходит, он остается в нашей команде. Уверена, что он проработает еще долго, чтобы все планы, которые он хотел реализовать, были реализованы", - сказала сенатор.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что комитет СФ по обороне и безопасности может возглавить главком ВКС Виктор Бондарев. В то же время в конце июня Матвиенко заявила, что пока с инициативой делегировать Бондарева в СФ не обращался ни один регион.