ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бюро партии "Яблоко" не имело права выдвигать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. К такому выводу пришли в Центризбиркоме России, сообщил в среду на заседании комиссии член ЦИК Евгений Шевченко. По его словам, в случае с выдвижением Ройзмана имела место "подмена органа, который может выдвигать кандидата".

Бюро партии "Яблоко" 21 июня приостановило полномочия руководящих органов регионального отделения Свердловской области и выдвинуло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборах губернатора Свердловской области. Это произошло после того, как 17 июня свердловское региональное отделение партии не смогло выбрать кандидата на выборы губернатора из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. Глава регионального отделения партии Юрий Переверзев и еще 10 делегатов объявили о выходе из партии и покинули конференцию.

"В соответствии с федеральным законом о политических партиях, в случае отсутствия регионального отделения постоянно действующий руководящий орган партии может выдвигать кандидата в депутаты законодательных собраний. Статья соответствующая не говорит о том, что постоянно действующий руководящий орган может выдвигать кандидата на должность высшего должностного лица субъекта федерации", - сказал Шевченко.

Он отметил, что "Яблоко" своим решением, "которое противоречит уставу партии", постановило приостановить полномочия всех руководящих органов свердловского отделения, хотя могло приостановить полномочия только председателя, "но уж никак не постоянно действующего руководящего органа и уж никак не конференции". После чего бюро партии выдвинуло кандидата на пост губернатора Свердловской области, "подменив таким образом органы регионального отделения".

По словам Шевченко, по инициативе ЦИК с юристами "Яблока" были проведены многочисленные консультации. "Был найден возможный, юридически безупречный вариант, который можно было реализовать при желании в течение пары дней", - заметил член Центризбиркома. Он добавил, что в "Яблоке" согласились с доводами комиссии, однако затем в интервью СМИ председатель партии Эмилия Слабунова заявила, что не понимает претензий ЦИК.

Шевченко сообщил, что сейчас "Яблоко" может провести в кратчайшие сроки перерегистрацию членов партии в Свердловской области и организовать их общее собрание, на котором выдвинуть кандидата в губернаторы. Он уточнил, что для этого достаточно перерегистрировать трех членов партии.

Действия "Яблока" вызвали у Памфиловой недоумение

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала "Яблоко" сделать перерегистрацию членов партии в ближайшее время, до 21 июля. "Уж три человека найдется в Свердловской области, которые действуют в одном резонансе с федеральным руководством партии", - сказала она.

Памфилова призналась, что действия "Яблока" вызывают у нее недоумение. "Надеюсь, что они прислушиваются и сделают все так, как надо", - отметила она. Глава ЦИК выразила надежду на то, что Ройзман будет зарегистрирован кандидатом и сможет преодолеть муниципальный фильтр.

Памфилова также заявила, что ЦИК будет реагировать на случаи, когда партии или кандидаты в СМИ обвиняют избиркомы в препятствиях, а сами не хотят признавать свои ошибки. "Мне надоело вранье в СМИ, мы ничего спускать не будем. Если мы в чем-то виноваты, мы всегда признаем и извиняемся, у всех бывают ошибки. Но если видим откровенную ложь или неправду, будем реагировать", - подчеркнула она.