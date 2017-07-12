ЦИК заверил список "Родины" на довыборы в Госдуму по двум одномандатным округам

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду заверил список кандидатов партии "Родина" на дополнительные выборы в Госдуму по Брянскому и Кингисеппскому одномандатным округам, передает корреспондент ТАСС.

В Брянском одномандатном округе "Родина" выдвинула Николая Алексеенко, в Кингисеппском - руководителя отделения партии в Ленинградской области, члена президиума политсовета "Родины" Валерия Шинкаренко.

Выдвижение кандидатов на дополнительные выборы по одномандатным округам завершилось 10 июля.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 10 сентября в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) и Брянском одномандатном округе (Брянская область). В Кингисеппском округе на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года победил спикер нижней палаты прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако вскоре после выборов он был назначен руководителем Службы внешней разведки. В Брянском округе мандат оказался вакантным после того, как избравшийся там единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия.