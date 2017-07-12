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Слабунова: Ройзман не проходит "муниципальный фильтр" на выборах губернатора

Политика
12 июля, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Председатель партии "Яблоко" сообщила, что мэр Екатернибурга собрал 45 подписей, дальше у него стоит барьер в виде тех муниципалитетов, где все подписи уже выбраны

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не набирает необходимого числа подписей муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области. Об этом ТАСС сообщила председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.

"Мы с Евгением Вадимовичем [Ройзманом] разговаривали позавчера, и он собрал 45 подписей, а дальше у него стоит барьер в виде тех муниципальных образований, где уже выбраны все подписи, то есть он не обеспечит структуру, необходимую в общем наборе подписей", - сказала она, комментируя заявление члена ЦИК Евгения Шевченко о том, что бюро "Яблоко" незаконно выдвинуло Ройзмана кандидатом в депутаты.

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Ройзман, Евгений Вадимович
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