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Госдума утвердила текст присяги при приеме в гражданство России

Политика
12 июля, 12:45 дата обновления: 12 июля, 12:46 UTC+3

Принесение присяги обязательно для желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду поправки о введении присяги при приеме в гражданство России. Решение было принято депутатами при обсуждении во втором чтении комплексных изменений закона "О гражданстве РФ".

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"Я, Ф. И. О., добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", - говорится в тексте присяги.

Ее принесение является обязательным для лиц, желающих стать гражданами России и достигших 18-летнего возраста. Отказ от присяги является основанием для отмены решения о предоставлении гражданства РФ.

Порядок принесения присяги при приеме в гражданство будет устанавливаться президентом России. Как пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предполагается, что паспорт новому гражданину России будет выдаваться сразу после произнесения слов присяги.

В случае окончательного принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2017 года.

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