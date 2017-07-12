Дума разрешила украинцам получать паспорт РФ без справки об отказе от гражданства Украины

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду поправки, снимающие препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами. Депутаты разрешили им не предоставлять справку об отказе от гражданства Украины из компетентных национальных органов.

Соответствующие нормы был приняты нижней палатой при обсуждении во втором чтении комплексных изменений в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ. В частности, оговаривается заявительный порядок без предоставления подтверждения от украинской стороны при отказе от гражданства Украины для получения вида на жительство и паспорта в РФ.

"Отказ от имеющегося гражданства Украины осуществляется путем направления заявления об отказе от гражданства в полномочный орган данного государства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющего у него гражданства, является нотариально заверенная копия заявления", - говорится в редакции второго чтения.

Как пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "получить справку [об отказе от гражданства] с Украины сейчас невозможно", и отметил, что "это известный факт". "Очень много людей ждут решения своей судьбы", - добавил он.