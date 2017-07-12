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МВД поддерживает упрощение предоставления гражданства РФ соотечественникам с Украины

Политика
12 июля, 13:19 дата обновления: 12 июля, 14:22 UTC+3

Первый замглавы ведомства Александр Горовой отметил, что Киев умышленно не принимает запросы украинцев о выходе из гражданства

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. МВД поддерживает идею об упрощении на законодательном уровне процедуры предоставления гражданства РФ соотечественникам, в том числе прибывшим с Украины. Об этом заявил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой при обсуждении в Госдуме поправок, снимающих препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами.

Депутаты, в частности, разрешили им не предоставлять справку об отказе от гражданства Украины из компетентных национальных органов.

"То, что обозначено господином [первым зампредом комитета Госдумы по делам СНГ Константином] Затулиным, безусловно, имеет место к рассмотрению, мы готовы работать в этом направлении", - сказал Горовой.

Затулин, в частности, обратил внимание, что в законе РФ о гражданстве "есть оговорка, в соответствии с которой люди (соотечественники - прим. ТАСС), не родившиеся и не проживавшие в РФ или не имевшие родственников по прямой восходящей линии на территории бывшей Российской империи или СССР, по сути, не могут обратиться к этой процедуре". "Моя поправка преследует целью снять эту проблему с тем, чтобы в полной мере все, кто имеет такое желание и относится к числу наших соотечественников (а это будет удостоверено лишний раз проведением экзамена на русский язык), чтобы они получили такую возможность", - пояснил он.

"При этом я предлагаю, чтобы перечень тех стран, граждан которых мы имеем право рассматривать как соотечественников, устанавливало правительство методом вычитания: если правительство не считает нужным внести какую-то страну и ее граждан в число тех, кто получает право на сдачу экзаменов как носителей русского языка, оно в перечне это укажет", - продолжил парламентарий. "Только в этом случае сотни тысяч тех, кто уже приехал в Россию и обивает пороги наших учреждений, получит право натурализоваться в России, приносить пользу себе и нашей стране", - заключил он.

Позиция МВД

"Сегодня решения вопроса, который стоит на повестке дня, от нас ждут, по нашим подсчетам, порядка 600 тыс. украинцев, которые приехали на территорию РФ, уже интегрировались в качестве работы, привезли детей и обустраивают быт, и нам необходимо принять оперативно это решение", - отреагировал на выступление Затулина Горовой. "Правительство Украины умышленно не отвечает и не принимает запросы и документы, которые граждане Украины направляют в компетентные органы", - сказал первый замминистра. "В наших регламентах и наших федеральных законах, которые мы не можем обойти, мы не можем принять это решение", - констатировал он.

По словам Горового, на сегодняшний день 476 тыс. граждан Украины имеют разрешение на временное проживание в РФ, 176 тыс. - вид на жительство, 777 тыс. украинцев ежегодно пролонгируют патенты на занятие трудовой деятельностью. "Получили гражданство за время работы функционирования федеральной программы 214 граждан", - указал он.

"Я буду благодарен депутатам Госдумы, которые услышат меня в части продолжения нашей работы с господином Затулиным и примут предложенный вопрос к повестке дня, а мы оперативно подготовим все подзаконные акты, вытекающие из этого проекта закона", - подтвердил первый замглавы МВД.

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Горовой, Александр Владимирович
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