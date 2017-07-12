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Лавров: обвинения России во влиянии на дела США нужны для пересмотра итогов выборов

Политика
12 июля, 13:47 дата обновления: 12 июля, 13:58 UTC+3

Такое заявление глава МИД РФ сделал по итогам переговоров с бельгийским коллегой, отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США

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БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Обвинения в адрес РФ во вмешательстве в дела США явно затеяны для того, чтобы переиграть итоги американских президентских выборов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом, отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США.

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"Когда нас начинают каждый раз спрашивать, уже много месяцев, почему мы вмешивались, мы задаем вопрос: предъявите хоть один факт, - сказал Лавров. - Проведены слушания в Конгрессе, неоднократно вызывались разные представители и прошлой и нынешней администрации, проходят постоянные телевизионные ток-шоу на эту тему, но ни единого факта, который хоть как-то подкреплял бы эти голословные утверждения, мы не услышали. Поэтому спрашивайте у конгрессменов и у тех, кто пытается эту тему поддерживать на плаву".

"У нас нет сомнений, и президент России Владимир Путин не раз говорил об этом, что это затеяно для того, чтобы попытаться переиграть результаты выборов, которые выиграл Дональд Трамп", - отметил министр.

С американской стороны неоднократно звучали обвинения в адрес России в том, что РФ якобы пыталась повлиять на предвыборные процессы в США в прошлом году. Российская сторона эти заявления неоднократно опровергала.

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