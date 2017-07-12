Лавров заявил, что с изумлением узнал об обвинении сына Трампа в общении с адвокатом из РФ

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом, заявил, что с изумлением узнал об обвинениях российского адвоката Натальи Весельницкой и сына президента США Дональда Трампа - младшего за общение.

"Я узнал с изумлением, что сын Трампа обвиняется в том, что с ней общался, - сказал министр. - Для меня это дикость по большому счету. Когда любой человек общается с адвокатом - какая тут может быть угроза для кого-то?"

Глава российского дипведомства рассказал, что узнал об этом факте только из новостей. "Сегодня утром опять включил телевизор и все западные телеканалы только об этом и говорят, - отметил он. - Поразительно, как серьезные люди делают из мухи слона. А может там и мухи-то не было".

В воскресенье газета New York Times сообщила, что Дональд Трамп - младший в июне 2016 года встретился в Нью-Йорке с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, сын нынешнего президента США согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Клинтон. Экс-госсекретарь США была в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю не знакома.