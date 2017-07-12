Песков: позиция Кремля о судьбе договора с Татарстаном будет сформулирована

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Позиция Кремля по вопросу о возможности пролонгации договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном будет сформулирована. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Позиция будет сформулирована по этому вопросу, и она будет озвучена соответствующим образом, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможно ли продление договора, срок которого вскоре истекает.