Песков: позиция Кремля о судьбе договора с Татарстаном будет сформулирована

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Позиция Кремля по вопросу о возможности пролонгации договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном будет сформулирована. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Позиция будет сформулирована по этому вопросу, и она будет озвучена соответствующим образом, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, возможно ли продление договора, срок которого вскоре истекает.