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Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированными

Политика
12 июля, 14:08 UTC+3

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что государство сделает все для защиты интересов компании за рубежом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Введение в США санкций против российской компании "Лаборатория Касперского" является политизированным, Россия сделает все для защиты интересов фирмы за рубежом.

"Мы это знаем, безусловно, считаем, что это политизированное решение", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в связи с такими решениями, но у компании есть необходимый юридический арсенал средств для защиты своих интересов, и, конечно, Россия как государство тоже будет продолжать делать все, что возможно, по защите интересов наших компаний за рубежом", - отметил представитель Кремля. И добавил: "Считаем это своим долгом".

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