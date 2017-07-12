Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированными

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Введение в США санкций против российской компании "Лаборатория Касперского" является политизированным, Россия сделает все для защиты интересов фирмы за рубежом.

"Мы это знаем, безусловно, считаем, что это политизированное решение", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в связи с такими решениями, но у компании есть необходимый юридический арсенал средств для защиты своих интересов, и, конечно, Россия как государство тоже будет продолжать делать все, что возможно, по защите интересов наших компаний за рубежом", - отметил представитель Кремля. И добавил: "Считаем это своим долгом".