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Песков сравнил историю с якобы вмешательством РФ в выборы в США с затянувшимся сериалом

Политика
12 июля, 14:15 дата обновления: 12 июля, 14:26 UTC+3

По словам пресс-секретаря президента РФ, данная тема "объяснимо" появилась после встречи президентов РФ и США

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Кремль не имеет отношения к истории с перепиской сына президента США Дональда Трампа - младшего и его встрече с российской адвокатом Натальей Весельницкой и считает эту историю очередным витком "затянувшегося сериала". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обратив внимание, что данная тема "объяснимо" появилась после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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"Там нечего особо подпитывать", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли данная ситуация подпитать подозрения о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы. "Все это просто очередной виток, который объяснимо сразу появился после проведения двусторонней встречи [президентов двух стран]", - считает Песков. "В целом, конечно, это напоминает затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в США, но не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу, мы в таких сериалах не участвуем и не играем", - заключил представитель Кремля.

Он в очередной раз подчеркнул, что в Кремле "абсолютно не в курсе всей этой истории [с перепиской Трампа-младшего], никогда не были в контакте с этим адвокатом [Весельницкой], поэтому нам нечего сказать по этой истории, она не имеет к нам ни малейшего отношения".

Песков отметил, что президент РФ не ждет каких-либо уступок от американского коллеги Дональда Трампа.

"От президента Трампа никто не ждет уступок Москве, и Москва не ждет уступок от Дональда Трампа. И президент Путин не говорил о каких-то уступках и никогда не ставил так вопрос", - заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на предположение о том, что Трампу будет трудно сделать уступки Москве после публикации электронных писем его сына. Представитель Кремля считает подобную формулировку вопроса неправильной.

"То, что и до этого (публикации переписки - прим. ТАСС) президенту США было нелегко из-за такого беспрецедентного давления, - это очевидно", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трам-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, он согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

 

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