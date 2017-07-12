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Лавров подтвердил создание совместной группы РФ и США по кибербезопасности

Политика
12 июля, 14:41 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 12, июля. /ТАСС

Глава МИД РФ подтвердил, что на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа стороны договорились о создании совместной группы по этой проблеме

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БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет отказываться от своих слов о договоренностях президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по кибербезопасности. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин и Трамп договорились о создании совместной группы по этой проблеме.

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"Что касается встречи президентов Путина и Трампа, то я изложил наши оценки сразу после нашей встречи в Гамбурге. Я за свои слова отвечаю", - подчеркнул он.

"Я там был, в отличие от многих, которые сейчас пытаются описывать, что же там происходило", - добавил министр.

Лавров сообщил по итогам встречи лидеров РФ и США в Гамбурге, что стороны договорились создать двустороннюю рабочую группу по информационной безопасности.

Глава МИД РФ отметил также, что теме кибербезопасности было уделено большое внимание "в связи с тем, что эта сфера становится все более рискованной, в ней рождаются угрозы, включая террористическую, угрозы в сфере других мастей организованной преступности и угрозы нормальному функционированию обществ: здесь и детская порнография, и педофилия, и так называемые суицидные сети".

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