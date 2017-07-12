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Лавров: диалог с Европой по урегулированию кризиса на Украине идет на пользу дела

Политика
12 июля, 14:49 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 12, июля. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что у ЕС своя позиция по этому вопросу и выразил надежду, что стороны станут лучше понимать и причины того, что происходит, и пути выхода из ситуации

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БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Диалог с ЕС по ситуации на Украине идет на пользу дела. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

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"Из других тем, которые мы обсудили, конечно же Украина, - сообщил министр. - Мы привержены минским договоренностям. Поделились своими оценками, которые мы извлекаем из работы в нормандском формате и в контактной группе относительно причин, которые пока не позволяют продвинуться в выполнении минских договоренностей".

По словам Лаврова, "понятно, что у ЕС есть своя позиция". "Но диалог, подробное изложение видения друг другу, всегда идет на пользу дела", - сказал министр. - Надеюсь, мы лучше будем понимать и причины того, что происходит, и пути выхода из этой очень тяжелой ситуации, прямо скажем".

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