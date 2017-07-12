Лавров: на встрече глав МИД РФ и Бельгии не затрагивали вопрос санкций

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. На встрече глав МИД России и Бельгии вопрос отмены санкций Евросоюза в отношении РФ при обсуждении ситуации на востоке Украины не поднимался. Об этом заявил в среду глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

"Мы подробно рассказывали сегодня о наших ощущениях по работе в "нормандском формате", в контактной группе, о том, что происходит на самом деле, но про санкции мы не говорим", - сообщил Лавров.

"Когда в Евросоюзе говорили о том, что в случае наказания России политика должна довлеть над экономикой, конечно это само за себя говорит, так не должно быть в нормальной жизни", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ также отметил, что формула ЕС о снятии санкций после выполнения Россией минских договоренностей фактически стала "прямым сигналом президенту Порошенко". "Сигнал заключался в том, что украинское правительство может не выполнять минские договоренности, и тем самым, сохранять антироссийские санкции, в чем украинское руководство весьма заинтересовано, чтобы поддерживать себя на плаву в очень тяжелой ситуации в своей стране", - резюмировал Лавров.