Лавров и Габриэль обсудят в Берлине реализацию "Минска-2", Сирию и борьбу с терроризмом

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг переговоры с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем. Центральными темами станут урегулирование в Сирии и реализация минских договоренностей, борьба с международным терроризмом, а также развитие отношений России и Германии. Кроме того, Лавров и Габриэль примут участие в церемонии закрытия Года молодежных обменов.

В рамках рабочего визита в Берлин Лавров, как ожидается, выступит на площадке германского Фонда имени К.Кербера.

Это уже вторая за лето встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран: предыдущая состоялась 28 июня в Калининграде, где министры участвовали в 14-й Конференции городов-партнеров России и Германии. Как сообщили в МИД РФ, на переговорах в Берлине Лавров и Габриэль продолжат обмен мнениями по ключевым международным проблемам, "включая ход реализации минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса и продвижение мирного процесса в Сирии, по вопросам европейской безопасности и борьбы с международным терроризмом". "Министры обсудят итоги саммита Группы двадцати, который прошел 7-8 июля в Гамбурге, текущее состояние российско-германских отношений и практические вопросы двусторонней повестки дня", - добавили в дипломатическом ведомстве.

Новый Год

Российско-германский Год молодежных обменов проводился в соответствии с договоренностью президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Церемония открытия состоялась в Москве 9 июня 2016 года. Как отметили в российском дипломатическом ведомстве, в рамках проекта было проведено свыше 200 мероприятий.

Теперь эстафету принимает новый совместный проект - Год регионально-муниципальных партнерств, который будет проходить в 2017-2018 годах. Лавров и Габриэль объявили о запуске этой инициативы 28 июня в Калининграде.

"Реализация этого масштабного межгосударственного проекта послужит продвижению насыщенной повестки дня в российско-германских отношениях, - подчеркнули в МИД РФ. - Возможность участия в мероприятиях Года представителей всех российских регионов и федеральных земель ФРГ станет важным фактором развития многопланового сотрудничества на местах". Приоритетными темами Года, отметили в ведомстве, станут межмуниципальное сотрудничество, обмен опытом в сфере ЖКХ, архитектуры и строительства, культура, образование, спорт, туризм, молодежные обмены, контакты по линии гражданского общества.

Сотрудничество в цифрах и фактах

По данным ФТС России, объем российско-германской торговли в прошлом году составил $40,7 млрд, что на 11,1% меньше по сравнению с 2015 годом. Однако за первые четыре месяца текущего года товарооборот вырос на 28,8%, до $15,4 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В МИД обратили внимание, что ФРГ является одним из основных внешнеторговых партнеров РФ. "Доля Германии во внешнеторговом обороте России - 9% (второе место после Китая, 14,3%), - указали в ведомстве. - Суммарный объем накопленных германских инвестиций, по данным Банка России, превышает $16 млрд".

На российском рынке действуют около 5600 предприятий с участием капитала из ФРГ, в Германии присутствует около 1500 компаний с российским капиталом.

В МИД отмечают и плодотворное развитие сотрудничества РФ и ФРГ в историко-исследовательской сфере, активную работу Комиссии по изучению новейшей истории российско- германских отношений.

"На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, на которых покоятся 760 тыс. российских/советских граждан. Германская сторона осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - обратили внимание в ведомстве.

С 2000 года российской стороной совместно с германским фондом "Саксонские мемориалы" под патронатом министров иностранных дел двух стран реализуется проект по установлению судеб советских и немецких военнопленных и интернированных. "За истекший период во взаимодействии с архивами в России, Германии, Белоруссии и на Украине установлены личные данные примерно 1 млн советских граждан и 1,5 млн немцев", - указали в МИД.