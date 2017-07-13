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Постпредство РФ: видео НАТО о "лесных братьях" в Прибалтике - попытка переписать историю

Политика
13 июля, 1:16 UTC+3 ТАСС

Ранее НАТО разместило ролик о так называемых лесных братьях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940-50-х годах

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июля. Постпредство РФ при НАТО назвало видео о борцах с советской властью в Прибалтике, размещенное в Twitter Североатлантического альянса, "позорной попыткой переписать историю".

"Еще одна позорная попытка переписать историю и прославить бесславных бойцов СС и националистов в угоду конъюнктуре", - говорится в сообщении постпредства РФ в Twitter.

В среду НАТО разместило ролик о так называемых лесных братьях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940-50-х годах, назвав их борцами против "советских оккупантов".

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