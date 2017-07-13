Постпредство РФ: видео НАТО о "лесных братьях" в Прибалтике - попытка переписать историю

СМИ: черногорец Джорджевич покинул футбольный клуб "Зенит"Спорт 13 июля, 1:41
Белый дом назвал смехотворной идею демократов об импичменте ТрампаМеждународная панорама 13 июля, 1:34
Экс-президент Бразилии Руссефф назвала издевательством приговор по делу Лулы да СилвыМеждународная панорама 13 июля, 1:30
Женевский раунд переговоров по Сирии перевалил за экватор: оптимизм и разногласияМеждународная панорама 13 июля, 1:04
Азаров: Украину ждет смена власти и возвращение изгнанных политиковМеждународная панорама 13 июля, 1:00
ЦБ: условия для превращения рубля в международную валюту еще не сформированыЭкономика и бизнес 13 июля, 0:31
В ДНР напомнили, что Киев должен согласовывать законы с республиками ДонбассаМеждународная панорама 12 июля, 23:57
НБА уменьшит количество тайм-аутов для увеличения темпа матчейСпорт 12 июля, 23:19
Трамп считает, что Путина больше устроила бы Клинтон в качестве президента СШАМеждународная панорама 12 июля, 22:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 13 июля. Постпредство РФ при НАТО назвало видео о борцах с советской властью в Прибалтике, размещенное в Twitter Североатлантического альянса, "позорной попыткой переписать историю".
"Еще одна позорная попытка переписать историю и прославить бесславных бойцов СС и националистов в угоду конъюнктуре", - говорится в сообщении постпредства РФ в Twitter.
Another shameful attempt to rewrite history & glorify inglorious former SS-fighters and nationalists to serve political narrative of the day— Russians at NATO (@natomission_ru) 12 July 2017
В среду НАТО разместило ролик о так называемых лесных братьях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940-50-х годах, назвав их борцами против "советских оккупантов".
This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO— NATO (@NATO) 11 July 2017