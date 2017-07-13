Постпредство РФ: видео НАТО о "лесных братьях" в Прибалтике - попытка переписать историю

ТАСС, 13 июля. Постпредство РФ при НАТО назвало видео о борцах с советской властью в Прибалтике, размещенное в Twitter Североатлантического альянса, "позорной попыткой переписать историю".

"Еще одна позорная попытка переписать историю и прославить бесславных бойцов СС и националистов в угоду конъюнктуре", - говорится в сообщении постпредства РФ в Twitter.

Another shameful attempt to rewrite history & glorify inglorious former SS-fighters and nationalists to serve political narrative of the day — Russians at NATO (@natomission_ru) 12 July 2017

В среду НАТО разместило ролик о так называемых лесных братьях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940-50-х годах, назвав их борцами против "советских оккупантов".

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO — NATO (@NATO) 11 July 2017