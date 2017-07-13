Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала общественность пресечь попытки НАТО извратить историю. Так представитель российского внешнеполитического ведомства отреагировала на размещенное в Twitter Североатлантического альянса видео о борцах с советской властью в Прибалтике.
"Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера - герой, а "Лесные братья" - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Представитель МИД напомнила, что "лесные братья" - организация, в которую входили в том числе офицеры СС, в результате ее диверсий погибли тысячи мирных жителей. Захарова подчеркнула, что за организацией вплоть до середины 1950-х годов стояли западные спецслужбы, о чем НАТО известно. "Есть и рассекреченные, хотя и подредактированные материалы ЦРУ на этот счет", - добавила она.
В среду НАТО разместила ролик о так называемых лесных братьях, боровшихся с советской властью в Прибалтике в 1940-50-х годах, назвав их борцами с "советскими оккупантами". В видео рассказывается история приблизительно 50 тыс. жителей прибалтийских республик, которые вели вооруженную борьбу с советской властью после окончания Второй мировой войны.
This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO— NATO (@NATO) 11 July 2017