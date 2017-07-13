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"Известия": максимальную сумму иска в мировом суде увеличат до 100 тыс. рублей

Политика
13 июля, 5:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Законопроект разрабатывается совместно с правительством по поручению президента РФ

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© Сергей Шлеюк/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Максимально определенный размер исковых требований для рассмотрений в мировом суде увеличат в два раза - до 100 тыс. рублей. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

"В настоящее время в Верховном суде РФ ведется работа по подготовке проекта федерального закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, в рамках которого решается вопрос об увеличении пороговой суммы, лежащей в основе определения подсудности дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями", - сообщили газете в пресс-службе суда.

Изданию пояснили, что законопроект разрабатывается совместно с правительством по поручению президента РФ по результатам Госсовета по защите потребителей. В Роспотребнадзоре "Известиям" сказали, что увеличение максимальной суммы с 50 до 100 тыс. рублей уже согласовано. В Минюсте от комментария отказались.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала мнение, что мировые суды в недостаточной степени вовлечены в процесс рассмотрения дел о защите прав потребителей. "Причина следующая: средняя сумма иска на сегодня составляет 90 тыс. руб., а максимально определенный размер исковых требований для рассмотрений в мировом суде - 50 тыс.", - пояснила она.

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