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"Единая Россия" в субботу выдвинет 1,5 тыс. кандидатов на муниципальные выборы в Москве

Политика
13 июля, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Список кандидатов утвердят делегаты 20-й конференции московских единороссов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московское отделение "Единой России" в субботу, 15 июля, выдвинет 1,5 тысячи кандидатов на муниципальные выборы в столице. Об этом сообщила в четверг пресс-служба отделения.

"Список из полутора тысяч претендентов предстоит утвердить делегатам 20-й конференции столичных единороссов", - говорится в релизе. Партийный форум пройдет в Гостином дворе. Помимо выдвижения кандидатов, делегаты конференции утвердят предвыборную программу партии на московских муниципальных выборах.

Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября в 125 муниципалитетах столицы - всех районах старой Москвы за исключением Щукино и в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего замещается порядка 1,5 тысяч депутатских мандатов.

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