"Единая Россия" в субботу выдвинет 1,5 тыс. кандидатов на муниципальные выборы в Москве

Федеральная грузовая компания в I полугодии увеличила погрузку каменного угля на 11%Транспорт 13 июля, 11:39
Музей-галерея Евгения Евтушенко в преддверии юбилея поэта будет работать бесплатноКультура 13 июля, 11:35
"Динамо" ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухеСпорт 13 июля, 11:33
Сингапур призвал обеспечить свободы судоходства в Малаккском и Сингапурском проливахТранспорт 13 июля, 11:30
Новый тренер российских гандболистов Кокшаров убежден, что им по силам попасть на ОИ-2020Спорт 13 июля, 11:24
Кабмин включил в число задач РАН мероприятия для популяризации наукиНаука 13 июля, 11:24
Суд вынес приговор по делу об убийстве НемцоваПроисшествия 13 июля, 11:23
Фотозона Зимней универсиады-2019 будет открыта на фестивале VK Fest в Санкт-ПетербургеНовости партнеров 13 июля, 11:22
Власти предложили привлечь студентов России к благоустройству дворовОбщество 13 июля, 11:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московское отделение "Единой России" в субботу, 15 июля, выдвинет 1,5 тысячи кандидатов на муниципальные выборы в столице. Об этом сообщила в четверг пресс-служба отделения.
"Список из полутора тысяч претендентов предстоит утвердить делегатам 20-й конференции столичных единороссов", - говорится в релизе. Партийный форум пройдет в Гостином дворе. Помимо выдвижения кандидатов, делегаты конференции утвердят предвыборную программу партии на московских муниципальных выборах.
Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября в 125 муниципалитетах столицы - всех районах старой Москвы за исключением Щукино и в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего замещается порядка 1,5 тысяч депутатских мандатов.