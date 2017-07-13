Протоколы с машиночитаемым кодом впервые применят на выборах в Норильске

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Технология изготовления протоколов участковых комиссий с итогами голосования с машиночитаемым кодом впервые в Красноярском крае используют на выборах во втором по численности городе региона - Норильске. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Александр Попов.

"Данная технология будет применена на выборах в Городской совет Норильска на всех 72 избирательных участках. Это первые выборы, когда данная технология применяется на всех избирательных участках, на которых пройдет голосование в данных городах, до этого мы в тестовом режиме ее использовали в Зеленогорске", - сказал Попов.

По его словам, применение данной технологии позволит повысить защищенность протоколов участковых комиссий и ускорить процесс ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы". Также эта технология будет применена при избрании муниципальных депутатов в Минусинске, Назарове, Железногорске и Канске.

Норильск - заполярный город на севере Красноярского края, в нем проживает 176 тыс. человек. Градообразующим предприятием Норильска является заполярный филиал компании "Норникель". В Норильске вырабатывается порядка 20% от мировых объемов никеля.

Предыдущие выборы Горсовета Норильска прошли 4 марта 2012 года. В них приняли участие три партии. Победу по партийным спискам одержала "Единая Россия" получившая 62,77%, второе место заняла ЛДПР - 19,7%, на третьем - "Справедливая Россия", получившая 12,87% голосов.

В единый день голосования - 10 сентября, выборы в Красноярском крае пройдут в 6 городских округах и 23 муниципальных районах.