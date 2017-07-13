Тимакова опровергла сообщения о том, что Медведев якобы сократил поездки в регионы РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев активно ездит по субъектам РФ, в которых в сентябре предстоят региональные выборы. В ближайшее время глава правительства и председатель "Единой России" посетит три таких региона. Об этом сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, комментируя публикацию "Ведомостей" о том, что якобы глава кабмина сократил поездки в предвыборные регионы из-за понижения уровня рейтинга.

По ее словам, изложенное в статье абсолютно не соответствует действительности. "Медведев как председатель партии принимает активное участие в предвыборной кампании в тех регионах, в которых она идет. В настоящий момент в его графике пять регионов для посещения, в двух из них он уже был, в три - собирается", - сказала Тимакова. Как напомнила пресс-секретарь, Медведев побывал в Омской области и в Северной Осетии; запланированы поездки в Великий Новгород, Краснодар (24 июля) и Удмуртию.

По ее словам, предстоящие три поездки - это минимум, есть вероятность посещения и других регионов. Кроме того, продолжила она, премьер за последние четыре месяца встретился с восемью губернаторами "предвыборных" регионов.

"Решение о необходимости поездки в тот или иной регион принимается совместно с руководством партии и с администрацией президента РФ, потому что в часть из этих регионов ездит президент", - добавила Тимакова. Она также назвала некорректным сравнение "Ведомостями" ситуации с прошлогодним графиком поездок премьера, напомнив, что в 2016 году шла федеральная предвыборная кампания, и "итоговый результат был очень хорошим".

"Газета не потрудилась внимательно изучить сайт премьер-министра, где отражены все его поездки, а также встречи с губернаторами", - добавила она.