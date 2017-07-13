Песков: РФ заинтересована в лидере США, который позитивно смотрит на отношения с Москвой

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия всегда была заинтересована в том, чтобы президент США был позитивно настроен на развитие двусторонних отношений.

"Мы заинтересованы в том, чтобы политики, которые возглавляют страну [США], имели позитивный подход к будущему двусторонних отношений", - заявил журналистам Песков, отметив, что такую точку зрения ранее высказывал и Путин.

"Российская сторона заинтересована в выстраивании добрых, взаимовыгодных отношений [с США], и, конечно, мы приветствуем любых политиков, которые имеют аналогичный настрой", - добавил пресс-секретарь. Он также напомнил слова Путина о том, что Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, их руководство должны выбрать народы этих стран.

Также Песков прокомментировал слова Трампа о том, что на встрече с Путиным в Гамбурге 7 июля американский лидер вел себя "жестко". Представителя Кремля спросили, как в Москве относятся к эволюции оценок, которые президент США дает этой встрече. "Президент [Трамп] задавал прямо и четко вопросы, которые его интересовали, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы от президента Путина, - ответил он. - Я не вижу здесь никакой эволюции, об этом уже говорилось неоднократно".

Президент США Дональд Трамп заявил высказал мнение о том, что Путина больше устроило бы, если на американских выборах в прошлом году победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Такое мнение глава Белого дома высказал в опубликованном в среду интервью телекомпании CBN.

Трамп отметил, что он выступает прежде всего за сильную американскую армию, и именно это, по его мнению, может не нравиться нынешнему российскому руководству. "Если бы Хиллари [Клинтон] победила на выборах, наша армия была бы разорена", - сказал президент США. "Вот, что Путину во мне не нравится", - утверждал американский лидер. "С самого первого дня [президентства] я хотел [в США] сильную армию, а он не хочет видеть этого", - отметил Трамп.