Член ЦИК попросил Совфед помочь в выявлении "иноагентов", дискредитирующих выборы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет Федерации мог бы помочь Центризбиркому России рекомендациями по выявлению "иностранных агентов", намеренных дискредитировать российские выборы. Такое мнение высказал в четверг член ЦИК РФ Антон Лопатин на первом заседании экспертной группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По его словам, одна из угроз, связанных с избирательным процессом, - "человеческий фактор".

"У нас изменилось избирательное законодательство. Это законодательство рассчитано на порядочного избирателя, и нужно понимать, что этим могут воспользоваться эксперты, агенты, которые отрабатывают иностранные капиталы. О ком идет речь, я думаю, вы понимаете", - сказал Лопатин.

"На мой взгляд, важно этих "иностранных агентов" четко определять. Совет Федерации мог бы нам в этом здорово помочь, [разработать] определенные рекомендации, какие-то подзаконные акты, которыми избирательная комиссия могла бы руководствоваться в своей дальнейшей работе", - подчеркнул Лопатин.

Он считает, что формы влияния таких агентов на выборы могут быть различными. "Затаскивая нас в какую-то определенную историю, они могут дискредитировать весь выборный процесс", - отметил член ЦИК.

Агенты хотят влиять на избирателей через интернет

По словам Лопатина, многие организации из тех, которые работают сейчас на территории РФ, "в прошлом были иностранными агентами и не скрывают, что использовали иностранный капитал".

"Сейчас они находят определенную форму, когда юридически они не являются иностранными НКО, но при этом их интересы, на мой взгляд, могут быть направлены на дискредитацию выборов", - пояснил он журналистам.

Член ЦИК уточнил, что одна из форм их работы - "влияние на разум" граждан РФ, прежде всего через интернет.

Лопатин добавил, что, говоря об "иностранных агентах", имеет в виду как организации, так и физических лиц.

Защита ГАС "Выборы"

Говоря на заседании экспертной группы о защите избирательной системы РФ от иностранного влияния, Лопатин рассказал о безопасности государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы". В соответствии с законодательством она не подключена к интернету.

"Но нужно понимать, что оборудование и технические средства, на которых мы работаем, иностранного производства, ровно как и операционная система", - заметил он.

Журналистам член ЦИК пояснил, что на ГАС "Выборы" можно повлиять "только человеческим фактором", то есть "вживить агента, который станет системным администратором, оператором ГАС "Выборы".

Все системные администраторы, имеющие ключ доступа к системе, несколько раз в год проходят тщательные проверки вплоть до выяснения, чем занимаются их родственники.