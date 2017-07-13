Верховный суд инициировал структурную реформу судов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Верховный суд России инициировал структурную реформу, которая предполагает создание судебных округов.

Пленум Верховного суда в четверг одобрил подготовленные законопроекты, которые будут внесены в Госдуму, как ожидается, уже в осеннюю сессию.

Мотивы реформы

Верховный суд напомнил, что сейчас кассационные жалобы на решения районных и мировых судов рассматривают президиумы республиканских, краевых, областных и приравненных к ним судов. Они же рассматривают апелляции на промежуточные решения по делам, рассматриваемым в их суде (апелляционные жалобы на итоговые решения или приговоры - Верховный суд).

"В настоящее время возникла объективная необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, которая обусловливается потребностью в функционировании отдельных судебных уровней в целях формирования независимых и самостоятельных судебных инстанций <...> деятельность которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело рассматривалось в первой инстанции", - говорится в пояснении к законопроекту.

Это позволит "усовершенствовать иерархию построения судебной системы РФ и оптимизировать судебную нагрузку", считают в Верховном суде, приведя положительный опыт действующих окружных арбитражных судов.

Новые округа

Законопроект предлагает создать девять кассационных и пять апелляционных судов (и такое же количество судебных округов) для рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел. Кассационным судам передадут дела, которые сейчас в кассационном порядке рассматривают президиумы республиканских и областных судов. Они станут единой кассационной инстанцией для жалоб на решения мировых, районных и гарнизонных военных судов.

Апелляционные суды будут рассматривать жалобы на решения, вынесенные по первой инстанции в республиканских, краевых, областных и приравненных к ним судах. Им передадут и рассмотрение апелляций, которые сейчас рассматривает Верховный суд.

Тем самым "будет исключена ситуация, при которой проверка вынесенного судебного акта осуществляется в том же суде, которым дело рассматривалось в качестве суда первой инстанции". Кроме того, из ведения Верховного суда будет исключено рассмотрение не вступивших в законную силу решений. Как отмечается в пояснении, рассмотрение будет доходить до Верховного суда лишь в исключительных случаях - когда исчерпаны способы проверки судебного акта в нижестоящих инстанциях.

Стоимость реформы

По предварительным подсчетам, расходы на структурную реформу составят 4,3 млрд рублей. Из них 3,5 млрд - на создание кассационных судов (порядка 2,2 млрд составят расходы на выплаты в связи с увольнением из судов областного звена 723 судей и 1326 работников аппаратов судов, штатную численность которых передадут в окружные суды, 850 млн рублей - на оборудование залов кассационных судов, рабочих кабинетов судей и работников аппаратов судов).

На создание апелляционных судов потребуется порядка 800 млн рублей - 390 млн на выплату при увольнении 181 судьи и 362 работников аппаратов судов для передачи штатной численности в апелляционные суды, и 225 млн - на оборудование залов и кабинетов судей и работников аппарата.

Округа

Кассационные суды предлагается разместить в Калуге, Москве (в здании на Баррикадной, где ранее располагался Мособлсуд), Санкт-Петербурге (в бывшем здании Санкт- Петербургского горсуда), Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке.

В свою очередь апелляционные суды предполагается разместить в Воронеже (или в Иванове), Санкт-Петербурге, Краснодаре (или в Сочи), в Нижнем Новгороде и Томске. Они будут рассматривать апелляции на решения республиканских, краевых, областных судов и окружных военных судов.