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Выступление Лаврова в Берлине. Видеотрансляция

Политика
13 июля, 16:12 UTC+3

Глава МИД РФ совершает рабочий визит в Германию

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Материал из 1 страницы

Трансляция Ruptly

Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Берлине. Он выступает на площадке германского Фонда имени К. Кербера.

Делегации РФ и ФРГ проведут церемонию закрытия Года молодежных обменов, который проводился в соответствии с договоренностью российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В 2017-2018 годах будет проходить новый совместный проект - Год регионально-муниципальных партнерств.

Планировалось, что во время своего визита Лавров проведет переговоры со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.

Однако, как сообщил источник в Берлине, глава МИД Германии не сможет принять участие в запланированных на 13 июля мероприятиях по состоянию здоровья.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Германия
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