Выступление Лаврова в Берлине. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
Глава МИД РФ Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Берлине. Он выступает на площадке германского Фонда имени К. Кербера.
Делегации РФ и ФРГ проведут церемонию закрытия Года молодежных обменов, который проводился в соответствии с договоренностью российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В 2017-2018 годах будет проходить новый совместный проект - Год регионально-муниципальных партнерств.
Планировалось, что во время своего визита Лавров проведет переговоры со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.
Однако, как сообщил источник в Берлине, глава МИД Германии не сможет принять участие в запланированных на 13 июля мероприятиях по состоянию здоровья.