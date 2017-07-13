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МВД разработает миграционный кодекс России

Политика
13 июля, 15:30 дата обновления: 13 июля, 15:41 UTC+3 МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В ведомстве отметили, что миграционное законодательство постоянно будет меняться

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Заместитель главы МВД РФ Александр Горовой

Заместитель главы МВД РФ Александр Горовой

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МВД России разработает миграционный кодекс, сообщил в четверг первый замглавы министерства Александр Горовой.

"Мы поставили перед собой задачу до конца года провести ревизию существующего законодательства, а потом приступить к подготовке миграционного кодекса РФ", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Горовой отметил, что миграционные потоки, как и их цели, меняются. "Миграционное законодательство постоянно будет меняться", - добавил он.

По словам Горового МВД фиксирует снижение количества преступлений, совершенных мигрантами. "На сегодняшний день давление со стороны мигрантов на криминогенную картину по территории страны несерьезное. Регистрируем снижение преступлений, совершенных ими и в их отношении как по абсолютному показателю, так и по удельному весу", - сказал замглавы МВД.

Он отметил, что в прошлом году с различными целями на территорию РФ прибыли 16,4 млн граждан иностранных государств. "Мы работаем по изменению законодательства, касающегося трудовых мигрантов. Вопросов сегодня более чем достаточно", - добавил Горовой. 

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Персоны
Горовой, Александр Владимирович
Темы
Миграционная ситуация в РФ
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