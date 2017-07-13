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Минюст обжаловал решение ЕСПЧ по Беслану

Политика
13 июля, 15:52 дата обновления: 13 июля, 16:06 UTC+3

Суд ранее обязал Россию выплатить потерпевшим и пострадавшим от теракта более €3 млн

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© EPA/PATRICK SEEGER

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уполномоченный Российской Федерации при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) обжаловал постановление ЕСПЧ, который обязал Россию выплатить потерпевшим и пострадавшим от теракта в Беслане более €3 млн. Об этом сообщили в Министерстве юстиции РФ. 

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"Ходатайство российских властей о передаче дела в Большую палату основано на выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы, что в свою очередь может рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке Европейским судом эффективности планирования и контроля спасательной операции, а также необходимости применения силы сотрудниками отрядов специального назначения в ходе проведения контртеррористической операции и освобождения заложников", - говорится в сообщении Минюста, поступившем в ТАСС.

Ранее о том, что ведомство обжаловало решение суда, сообщал адвокат Сергей Князькин, представляющий интересы некоторых потерпевших.

"Нам пришло уведомление, что Минюст накануне подал жалобу на решение ЕСПЧ и просит пересмотреть дело в Большой палате", - сказал он.

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Темы
Решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане
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