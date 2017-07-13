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РФ и Белоруссия могут пригласить наблюдателей НАТО на учения "Запад-2017"

Политика
13 июля, 16:12 UTC+3

Российская сторона также предложила НАТО собрать военных экспертов и "профессионально и без эмоций" обсудить реальный баланс сил в Европе, сообщил постпред РФ при альянсе

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БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/.  РФ и Белоруссия могут пригласить наблюдателей НАТО на учения "Запад-2017". Об этом заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН).

По его словам, основной темой заседания были брифинги РФ и НАТО об учениях "Запад-2017" и Trident Javelin ("Единый трезубец"). "Это первый этап информирования об этих учениях. Министерство обороны проведет аналогичный брифинг на площадке ОБСЕ и расширенный брифинг в Москве перед началом маневров, планирование которых еще не закончено", - сказал он.

По его словам, Россия провела этот брифинг, чтобы пресечь спекуляции и распространения необоснованных обвинений в адрес России.

Российская сторона предложила НАТО собрать военных экспертов и "профессионально и без эмоций" обсудить реальный баланс сил в Европе. "Мы еще раз привлекли внимание НАТО к нашим предложениям, чтобы собрать военных, которые бы сели за стол и профессионально и без эмоций на картах провели совместную оценку реальных военных потенциалов (России и НАТО - прим. ТАСС) в Европе", - сказал Грушко.

По его словам, наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе подрывает стабильность в регионе и является частью стратегии по приближению военной инфраструктуры альянса к границам России.

"Наращивание военного присутствия НАТО в Восточной Европе подрывает стабильность в регионе. При этом мы констатируем, что речь идет о реализации стратегии по приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал он.

По словам Грушко, действия НАТО направлены на поощрение властей Украины к продолжению войны в Донбассе.

Свыше 40 тыс. военных примут участие в десятках учений Североатлантического альянса в Европе с июня по ноябрь, сообщил Грушко.

"С июня по ноябрь в Восточной Европе НАТО проведет более 15 учений и примерно столько же в черноморском регионе. Если посчитать общее число их участников, то оно составит более 40 тыс. человек", - сказал он.

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Темы
Россия - Белоруссия Отношения России и НАТО
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Грушко, Александр Викторович
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