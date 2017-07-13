Грушко: действия НАТО поощряют власти Украины к продолжению войны в Донбассе

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БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Действия НАТО по поддержке Украины фактически поощряют Киев к продолжению войны в Донбассе. Об этом заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН).
"Существует опасность того, что действия, которые предпринимают страны НАТО на Украине, и все программы содействия, и другие сигналы, они по сути преследуют цель поощрения киевских властей к сохранению нынешней обстановки и тупика в военной ситуации в Донбассе. Таким образом, позиция НАТО явно противоречит общим интересам надежного урегулирования кризиса на Украине", - сказал он.
По словам Грушко, в ходе обсуждения темы Украины на СРН "дискуссии по сути не было".
"Ситуация всем понятна. Минский процесс продолжает тормозиться, прежде всего, нежеланием властей в Киеве выполнить полностью политический пакет мер, который в них прописан, а также нежеланием реально пойти на меры по разведению тяжелых вооружений сторон, без чего невозможно достичь устойчивого прекращения огня, - сказал он. - Мы подчеркнули, что страны НАТО продолжают говорить о некой особой ответственности России, но сами вербально выступая в пользу выполнения минских договоренностей, никаких конкретных мер, направленных на то, чтобы поощрить украинские власти к выполнению минских договоренностей, не предпринимают".