Лавров пошутил, что его стихи об отношениях с ЕС могут быть нецензурными

ДТП в Тульской области мог спровоцировать водитель грузовикаПроисшествия 13 июля, 17:40
ФК "Динамо" расторг контракт с защитником ДьяковымСпорт 13 июля, 17:39
Глава ФАС: сделка Uber и "Яндекс" создает угрозу ограничения конкуренции на рынкеЭкономика и бизнес 13 июля, 17:36
Бывший главред GQ назначен директором по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа"Экономика и бизнес 13 июля, 17:30
Рынок такси в России. ДосьеБиографии и справки 13 июля, 17:14
Дегтярев: Россия на Кубке конфедераций задала эталон безопасности на стадионахСпорт 13 июля, 17:12
МВД РФ не допустит хождение полуголых толп во время ЧМ-2018Спорт 13 июля, 17:08
Лавров: США за восемь месяцев не предъявили доказательств о вмешательстве РФ в выборыПолитика 13 июля, 17:02
Оргкомитет ЧМ-2018 попросит об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетовСпорт 13 июля, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что в его стихотворении об отношениях России с Европейским союзом могла бы быть нецензурная рифма.
Во время выступления министра в четверг на площадке германского Фонда имени Курта Кербера немецкая ведущая упомянула об известном хобби министра. "Я читала, что на досуге вы любите писать стихи, - сказала она. - Если бы написали стихи о взаимоотношениях России с Евросоюзом, как бы вы их назвали?"
"Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь", - с улыбкой ответил глава российского дипведомства.
Лавров известен тем, что пишет стихи. Так, в феврале этого года министр опубликовал в журнале "Русский пионер" политическую сатиру, написанную накануне 1981 года. В стихотворении министр поделился своими ощущениями и откровенно изложил впечатления от ушедшего 1980-го и ожидания от 1981-го, порой довольно резкие.
В интервью сайту "Комсомольской правды" глава МИД признался, что с момента назначения на свой пост "ни одного общечеловеческого произведения" из-под его пера не вышло. "Пишу стихи только на "капустники", на дни рождения друзьям", - пояснил Лавров.