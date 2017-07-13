Стали известны границы будущих судебных округов в России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Судебные округа, которые Верховный суд России предлагает создать в системе судов общей юрисдикции, не совпадут с федеральными округами. Об этом говорится в материалах к одобренному в четверг пленумом Верховного суда РФ к внесению в Госдуму законопроекту о создании девяти кассационных и пяти апелляционных судов в России.

Кассационные округа

Первый кассационный суд (в Калуге) станет кассационной инстанцией для районных и мировых судов в 13 регионах (Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Московской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Тульской областях и Мордовии).

Второй (Москва) - для судов девяти регионов: Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Москвы, а также на решения Московского окружного, 3-го окружного и гарнизонных военных судов, относящихся к их юрисдикции.

Третий (Санкт-Петербург) - для судов 11 регионов (Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа), а также на решения Балтийского и Северного флотских, Ленинградского окружного военных судов и гарнизонных военных судов, относящихся к их юрисдикции.

Четвертый (в Краснодаре) станет кассационной инстанцией для Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Севастополя, а также Северо-Кавказского окружного военного суда.

Пятый (Пятигорск) - охватит суды Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Ставропольского края.

Шестой (Казань) - для судов Башкортостана, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей, а также на решения Приволжского окружного военного суда.

Седьмой (Пермь) - для судов Пермского края, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской области, Ханты- Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Уральского окружного военного суда.

Восьмой (Кемерово) - на решения судов Республики Алтай, Бурятии, Тывы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей и на решения Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского окружных военных судов и относящихся к ним гарнизонных военных судов.

Девятый (Владивосток) охватит Якутию, Камчатский, Приморский, Хабаровсий края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую и Еврейскую автономную области и Чукотский автономный округ и будет кассационной инстанцией также для Дальневосточного окружного и Тихоокеанского флотского и относящихся к ним гарнизонных военных судов.

Апелляционные округа

Подать апелляцию на решения Белгородского, Брянского, Владимирского, Воронежского, Ивановского, Калининградского, Калужского, Костромского, Курского, Липецкого, Московского, Новгородского, Орловского, Псковского, Рязанского, Смоленского, Тамбовского, Тверского, Тульского и Ярославского областных судов (20 регионов), а также Балтийского флотского военного суда, согласно законопроекту, можно будет в первый апелляционный суд, который предполагается разместить в Воронеже или Иваново.

Второй апелляционный суд (в Санкт-Петербурге) будет рассматривать по второй инстанции дела из Верховных судов Карелии и Коми, Архангельского, Вологодского, Ленинградского, Мурманского, Курганского, Свердловского, Тюменского и Челябинского областных судов, а также Мосгорсуда, Санкт-Петербургского городского суда, суда Ненецкого, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (15 регионов), а также Ленинградского, Московского и Уральского окружных военных судов и Северного флотского военного суда.

Третий апелляционный суд (в Краснодаре или Сочи) - апелляции на решения Верховных судов Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краевых, Астраханского, Волгоградского и Ростовского областных судов, Севастопольского городского суда, Верховных судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни (15 регионов), а также Северо-Кавказского окружного военного суда.

Четвертый (в Нижнем Новгороде) - на решения Верховных судов Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского краевого суда, Кировского, Нижегородского, Оренбургского, Пензенского, Самарского, Саратовского и Ульяновского областных судов (14 регионов), а также Приволжского окружного военного суда.

Пятый апелляционный суд (в Томске) станет второй инстанцией для Верховных судов Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Якутия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского, Камчатского, Хабаровского и Приморского краевых судов, Иркутского, Кемеровского, Новосибирского, Омского, Томского, Амурского, Магаданского и Сахалинского областных судов, а также на решения суда Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа (21 регион), а также Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Западно-Сибирского окружных и Тихоокеанского флотского военных судов.