В Госдуме утвердили около 30 тем, которые лягут в основу будущих законопроектов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Совет по формированию программы научно-экспертной и исследовательской работы Госдумы утвердил проект программы на второе полугодие 2017 года из 30 тем, которые будут приняты за основу в разработке будущих законопроектов. Об этом сообщил журналистам в четверг первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков по итогам первого заседания этого совета.

Политик рассказал, что основной целью совета является определение наиболее важных тем "для научно-экспертной работы с точки зрения подготовки законопроектов, решающих актуальные проблемы". Жуков отметил, что его участниками стали не только представители фракций и ведущих комитетов Госдумы, но и "ведущие, авторитетнейшие ученые из разных научных и образовательных организаций".

"Мы сегодня утвердили первый проект программы на вторую половину этого года. Порядка 30 тем", - заявил первый вице-спикер, подчеркнув, что "есть темы общего характера, есть какие-то более конкретные, но все они были сформированы по заявкам комитетов и фракций Госдумы".

Жуков пояснил, что в этот перечень входят вопросы регулирования законодательства в области здравоохранения, например регулирование системы паллиативной помощи в РФ, вопросы законодательного регулирования недропользования и охраны окружающей среды, по Арктике сформулированы темы по формированию эффективной модели законодательного регулирования устойчивого развития арктической зоны. "Коммунистическая партия, например, предложила три темы для научных исследований, в частности, вопрос законодательного регулирования налогообложения физических лиц", - добавил депутат.

Разработав программу, совет направит ее в комитет по регламенту и организации работы Госдумы, который дальше внесет ее на рассмотрение Совета Думы. Тот, в свою очередь, утвердит эту программу, после чего "экспертно-аналитическое управление будет осуществлять конкурсные процедуры по исполнителям". "Предполагается, что мы в течение следующей недели утвердим эту программу на Совете Думы. Дальше наше экспертно-аналитическое управление осуществит конкурсные процедуры, и до конца года мы получим результат по этим направлениям", - подчеркнул первый зампред нижней палаты парламента.

"Каждый год мы будем формировать такую программу. Мы попросили членов совета высказать предложения на следующий год, для того чтобы предложить эти темы нашим ученым, комитетам, фракциям", - заключил Жуков.