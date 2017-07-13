Медведев освободил от должности замглавы МЭР Елина по его просьбе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Минэкономразвития Евгения Елина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Освободить Елина Евгения Ивановича от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе", - говорится в тексте документа.

Елин занимал эту должность с 2013 года.