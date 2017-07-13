Путин обсудил с королем Иордании совместную борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с королем Иордании Абдаллой II по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и общие усилия по борьбе с международным терроризмом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждена текущая ситуация в Ближневосточном регионе, прежде всего, в контексте общих усилий по борьбе с международным терроризмом. Отмечено значение подписанного Россией, Иорданией и США 7 июля с. г. в Аммане Меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшей работы в целях установления режима прекращения боевых действий и в других районах Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иорданской стороны.

Россия, США и Иордания договорились о создании на юго-западе Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации, которая включает три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США продолжают разработку деталей функционирования этой зоны деэскалации. По его словам, для согласования всех деталей условлено использовать центр мониторинга, который создается в Аммане. Министр подчеркнул, что этот центр будет на прямой связи и с оппозиционными отрядами, и с представителями правительственных сил.