Путин обсудил с королем Иордании совместную борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"Международная панорама 13 июля, 22:15
Нападающий Локтионов подписал просмотровый контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес"Спорт 13 июля, 21:39
В России продлен набор в отряд космонавтовКосмос 13 июля, 21:31
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлисьОбщество 13 июля, 21:24
Гончаренко: вопрос с количеством легионеров в заявке должен обсуждаться во вторую очередьСпорт 13 июля, 21:17
Геркус: "Локомотив" уверен в победе над "Спартаком" в матче за Суперкубок РоссииСпорт 13 июля, 21:00
Ремонт на стадионе "Локомотив" завершится к сентябрюСпорт 13 июля, 20:55
Теннисисты Веснина и Соарес вышли в полуфинал Уимблдона в микстеСпорт 13 июля, 20:54
Футболист Головин пообещал остаться в ЦСКА, пока клуб вновь не станет чемпионом РоссииСпорт 13 июля, 20:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с королем Иордании Абдаллой II по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и общие усилия по борьбе с международным терроризмом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждена текущая ситуация в Ближневосточном регионе, прежде всего, в контексте общих усилий по борьбе с международным терроризмом. Отмечено значение подписанного Россией, Иорданией и США 7 июля с. г. в Аммане Меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии для дальнейшей работы в целях установления режима прекращения боевых действий и в других районах Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иорданской стороны.
Россия, США и Иордания договорились о создании на юго-западе Сирии с полудня 9 июля по дамасскому времени зоны деэскалации, которая включает три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США продолжают разработку деталей функционирования этой зоны деэскалации. По его словам, для согласования всех деталей условлено использовать центр мониторинга, который создается в Аммане. Министр подчеркнул, что этот центр будет на прямой связи и с оппозиционными отрядами, и с представителями правительственных сил.