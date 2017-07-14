В Сколкове пройдет семинар для членов правительства РФ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Семинар для членов правительства РФ, приуроченный к пятилетию работы действующего кабинета министров, пройдет в инновационном центре "Сколково" в пятницу.

"14 июля в инновационном центре "Сколково" пройдет семинар для членов правительства РФ. Мероприятие приурочено к пятилетию работы действующего кабинета министров. Основными темами семинара станут "Здравоохранение" и "Городская среда", - сообщили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе кабинета министров напомнили, что в 2015 году аналогичное мероприятие прошло на площадке Корпоративного университета Сбербанка России.